У Києві похолодає: прогноз погоди на 1 лютого

Снігу і дощу в Києві не прогнозують/Колаж: "Сьогодні"
Погода у Києві у вівторок, 1 лютого, буде прохолодною, однак без опадів. Сьогодні у столиці "плюсової" температури очікувати не варто, як і сильного вітру.
Про це повідомляє sinoptik.ua.
Сьогодні хмарна погода буде триматися у Києві до самого вечора. Снігу та дощу не прогнозують. Стовпчики термометрів коливатимуться від -5 до -1 градуса. Вітер — 2-4 м/с. Через "мінусову" температуру в столиці можлива ожеледиця.
Рекомендації для пішоходів під час ожеледиці:
- Не поспішайте, не соромтесь "човгати" ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги.
- Обирайте взуття на підошві з мікропористої чи іншої м’якої основи без підборів.
- При ходьбі центр тяжіння тіла спрямовуйте вперед.
- Спускаючись чи піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов’язково ставте на сходинку обидві ноги.
- Обходьте металеві кришки люків.
- Будьте уважні на тротуарі – автомобіль чи автобус може занести і не вдасться вчасно загальмувати.
- Переходьте вулицю лише на зелене світло, а краще через підземні переходи.
- Попросіть своїх бабусь та дідусів залишитися в цей період вдома.