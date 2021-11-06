У Києві похолодає: прогноз погоди на 6 листопада (карта)

У порівнянні з попереднім днем, температура у Києві буде нижчою/Колаж: Сьогодні

У суботу, 6 листопада, у Києві очікується мінлива хмарність. Вже незабаром в Україні може випасти сніг.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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У столиці України упродовж дня очікується 10-12 градусів тепла. Вітер — західний, 7-12 м/с. Опадів не прогнозують.

Україні потрібно готуватися до природних катастроф

В Україні останніми роками змінюється клімат. Дедалі більше потопів, ураганів виникає на нашій території, почастішали смерчі, які не є особливо характерними для України.

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Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда попереджає, що Україну в майбутньому чекають нові природні катастрофи, і до них вже зараз потрібно бути готовими.

Кліматичні зміни в країні, які могли б попередити про те, що в майбутньому на нас чекатимуть катаклізми, полягають у загальному підвищенні температур як холодного, так і літнього періоду.

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