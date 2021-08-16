У Києві поліцейський більше чотирьох років не ходив на роботу, але отримував зарплату

Чоловік з жовтня 2016 року по грудень 2019 року отримував фейкові виплати/Фото: колаж "Сьогодні"
У Києві поліцейський протягом чотирьох років не ходив на роботу й не виконував службових обов’язків, але отримував зарплатню. Раніше у Києві фіктивні заплати виплачували медикам.
Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.
Виявилось, що працівник одного з управлінь ГУНП у місті Києві вступив у змову зі своїм безпосереднім керівником, який виступав пособником у вказаному злочині.
Він з жовтня 2016-го по грудень 2019 року отримував зарплату, проте не працював у відділі поліції, а взагалі проживав у Львові. А його керівник всіма можливими методами укривав від керівництва факт відсутності свого підлеглого на роботі.
У результаті державі завдано збитків на суму близько 400 000 грн.
"13.08.2021 повідомлено про підозру двом колишнім працівникам столичного управління поліції за фактами привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого у великих розмірах ( ч. 4 ст. 191 КК України)", – йдеться у повідомленні.
Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.
Раніше ми повідомляли, що:
- у січні цього року поліцейський побив у відділенні хлопця, який прийшов повідомити про вчинення крадіжки.
- на Вінниччині сталася смертельна ДТП за участю поліцейського з Київської області. У результаті одна пасажирка загинула, ще двоє постраждали.