У Києві напівгола дівчина танцювала на "пілоні" перед нацгвардійцями – відео

У столиці дівчина здивувала копів напівголою танцем. Колаж "Сьогодні"
У центрі Києва дівчина в одній спідній білизні станцювала перед українськими правоохоронцями. Замість жердини танцівниця використовувала дорожній знак.
Відповідне відео опублікували в Telegram-каналі "Київське чтиво".
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Інцидент трапився на вулиці Заньковецької, недалеко від метро "Хрещатик". На записі видно, як дівчина в чорній білизні і черевиках виконувала танець, схожий на Pole Dance. А троє нацгвардійців спостерігали за тим, що відбувається.
Однак на відео потрапив тільки кінець танцю – як дівчина крутилася на "жердині", після чого взяла з дороги свої речі і почала одягатися.
"Що тільки не побачиш на вулицях столиці. Нацгвардійці оцінили", – написали під відео.
Нагадаємо, у Деснянському районі Києва гуляла напівгола дівчина. Вона спокійно походжала дорогою на Троєщині, робила гімнастику і кидалася медичною маскою.
До того ж, у Донецькій області гола жінка ходила проїзною частиною. Місцеву жительку зупинили поліцейські і змусили одягнутися.
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