У Києві серед дороги випав величезний бульдозер (фото)

У столиці сталася ДТП / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві 21 січня в Оболонському районі сталася НП. На вулиці Семена Скляренка з вантажівки випав бульдозер.

Про це повідомляє "Київ Оперативний" Telegram.

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"Так просто взяв і випав. Це ще дуже пощастило, що він не на якийсь автомобіль упав – прибило б миттєво. Безпека перевезень як пасажирських, так і вантажних у нас має величезні проблеми", – йдеться у повідомленні.

Бульдозер дивом нікого не придавив / Фото: Київ Оперативний

Місце події огороджено. На місці невеликий затор.

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Можливо, техніка була не закріплена належним чином / Фото: Київ Оперативний

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;

порушення правил маневрування – 22%;

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;

недотримання безпечної дистанції – 7,5%;

порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;

п'яне керування – 5%.

Крім того, названі основні види ДТП:

зіткнення;

наїзд на автомобіль, що стоїть;

наїзд на перешкоду;

наїзд на пішохода;

з'їзд із проїжджої частини з перекиданням транспортного засобу.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті у селі Косине сталася смертельна аварія. Водій авто під дією наркотиків не впорався з керуванням та з'їхав у кювет. Внаслідок цього загинула 17-річна дівчина, ще одну 16-річну пасажирку госпіталізували.

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