У Києві серед дороги випав величезний бульдозер (фото)

У столиці сталася ДТП / Фото: Колаж: Сьогодні
У Києві 21 січня в Оболонському районі сталася НП. На вулиці Семена Скляренка з вантажівки випав бульдозер.
Про це повідомляє "Київ Оперативний" Telegram.
"Так просто взяв і випав. Це ще дуже пощастило, що він не на якийсь автомобіль упав – прибило б миттєво. Безпека перевезень як пасажирських, так і вантажних у нас має величезні проблеми", – йдеться у повідомленні.
Бульдозер дивом нікого не придавив / Фото: Київ Оперативний
Місце події огороджено. На місці невеликий затор.
Можливо, техніка була не закріплена належним чином / Фото: Київ Оперативний
Найпоширеніші причини ДТП в Україні:
- перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне керування – 5%.
Крім того, названі основні види ДТП:
- зіткнення;
- наїзд на автомобіль, що стоїть;
- наїзд на перешкоду;
- наїзд на пішохода;
- з'їзд із проїжджої частини з перекиданням транспортного засобу.
Нагадаємо, раніше на Закарпатті у селі Косине сталася смертельна аварія. Водій авто під дією наркотиків не впорався з керуванням та з'їхав у кювет. Внаслідок цього загинула 17-річна дівчина, ще одну 16-річну пасажирку госпіталізували.