У Києві зловили диверсантів, які знімали блокпости на камеру

Поліцейські зловили підозрюваних у причетності до ДРГ / Фото: Колаж: Сьогодні
У столиці оперативники затримали диверсійно-розвідувальну групу. Зловмисники фотографували розміщення блокпостів на території міста та передавали цю інформацію ворогові.
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Києва в Facebook.
"У Подільському районі затримали групу осіб, яка причетна до диверсійно-розвідувальної діяльності. До її складу входило троє чоловіків 1975, 1979 та 1997 років народження та жінка 2000 року народження", – йдеться у повідомленні.
Правоохоронці виявили у мобільних телефонах фігурантів фотографії блокпостів на території Києва.
"На даний час зазначену групу осіб було передано співробітникам профільних служб для подальшого відпрацювання та проведення заходів щодо встановлення інших учасників диверсійно-розвідувальної діяльності", – додали у поліції.
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