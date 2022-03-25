У Києві зловили диверсантів, які знімали блокпости на камеру

Поліцейські зловили підозрюваних у причетності до ДРГ / Фото: Колаж: Сьогодні

У столиці оперативники затримали диверсійно-розвідувальну групу. Зловмисники фотографували розміщення блокпостів на території міста та передавали цю інформацію ворогові.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Києва в Facebook.

Реклама

"У Подільському районі затримали групу осіб, яка причетна до диверсійно-розвідувальної діяльності. До її складу входило троє чоловіків 1975, 1979 та 1997 років народження та жінка 2000 року народження", – йдеться у повідомленні.

У Києві зловили диверсантів / Фото: Колаж: Сьогодні

Правоохоронці виявили у мобільних телефонах фігурантів фотографії блокпостів на території Києва.

Реклама

"На даний час зазначену групу осіб було передано співробітникам профільних служб для подальшого відпрацювання та проведення заходів щодо встановлення інших учасників диверсійно-розвідувальної діяльності", – додали у поліції.

Війна в Україні