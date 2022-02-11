У Києві продають "смартквартиру" з унітазом біля входу за 22 тисячі доларів (фото)

Квартира знаходиться недалеко від метро / Колаж "Сьогодні"

У Києві продають "смартквартиру" з унітазом на вході. Її площа становить 13 кв.м. Власник просить за житло 22 тисячі доларів.

Оголошення про продаж розміщено на сайті OLX.

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Що відомо про квартиру

Квартира знаходиться на першому поверсі у п'ятиповерховому будинку в Солом'янському районі Києва.

"Смартквартира. Стоять нові металопластикові вікна гарної якості. Квартира готова до дизайнерських втілень нового власника", – пише власник.

Також в оголошенні вказано, що в пішій доступності є Київське вище професійне училище будівництва та дизайну, школа та садок, а також зручна транспортна розв'язка.

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"Смарт-квартира" у Києві. Фото: OLX.

"Смарт-квартира" у Києві. Фото: OLX.

У Києві здають в оренду балкон за 4 тисячі

У Києві на Лісовому масиві власник здає в оренду кімнату-балкон за 4 тисячі гривеньна місяць. Оголошення з'явилося в Мережі. Після того як оголошення набуло розголосу, власник видалив його. Але користувачі встигли зробити скриншот. Кімнату-балкон чоловік здавав під ключ та виключно для дівчат.

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За 4 тисячі гривень орендар міг отримати маленьку кімнату з письмовим столом, стільцем, шафою, ліжком та полками. Серед переваг:

побутова техніка,

окремі туалет та ванна кімната,

кухня,

близьке розташування зупинок та супермаркету.

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