У Києві прогнозують до -15 градусів: погода на 12 січня (карта)

Попри холодну погоду не буде опадів/Фото: Pixabay, колаж: "Сьогодні"

У середу, 12 січня, у Києві опадів не буде. У порівнянні з попереднім днем у столиці очікується сильний мороз та вітер.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Сьогодні у Києві дощу та снігу не прогнозують. Стовпчики термометрів коливатимуться від -13 до -15 градусів. Вітер — північно-західний, 7-12 м/с. Очікується мінлива хмарність.

Через морозну погоду на дорогах можлива ожеледиця.

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Рекомендації для пішоходів під час ожеледиці:

Не поспішайте, не соромтесь "човгати" ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги.

Обирайте взуття на підошві з мікропористої чи іншої м’якої основи без підборів.

При ходьбі центр тяжіння тіла спрямовуйте вперед.

Спускаючись чи піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов’язково ставте на сходинку обидві ноги.

Обходьте металеві кришки люків.

Будьте уважні на тротуарі – автомобіль чи автобус може занести й не вдасться вчасно загальмувати.

Переходьте вулицю лише на зелене світло, а краще через підземні переходи.

Попросіть своїх бабусь та дідусів залишитися в цей період вдома.

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