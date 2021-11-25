У Києві сталася пожежа та вибух у багатоповерхівці. Хвилею зруйнувало балкон (відео)

У Києві в квартирі пролунав вибух / Фото: Колаж: Сьогодні
У Києві на вулиці Максима Берлінського, 31, сталася пожежа та вибух у житловому п'ятиповерховому будинку. На місці працюють спеціалісти.
Про це сайту "Сьогодні" розповіли у Департаменті муніципальної безпеки КМДА.
У приміщенні почалася пожежа з наступним витоком газу.
"У квартирі на третьому поверсі сталося загоряння холодильника. Через це обгоріла газова трубка і стався потужний вибух газу. Внаслідок вибуху розвалився балкон квартири, точніше відлетів утеплювач балкона. Внаслідок НП жертв і постраждалих немає", – зазначили в департаменті.
Що кажуть рятувальники
У ДСНС Києва уточнили, що пожежа розпочалася близько 15:15. Коли на місце приїхала бригада рятувальників, із вікна квартири йшов густий дим. Пожежники евакуювали 15 мешканців будинку та почали гасити спалах. У якийсь момент у приміщенні стався вибух, на щастя, тоді у кімнаті вже нікого не було.
Внаслідок вибуху пошкодилося скло на балконі.