У Києві пройшов Марш рівності на захист прав ЛГБТ (фото, відео)

Колона ЛГБТ-учасників пройде по столиці / Фото: Колаж: Сьогодні

У центрі Києва сьогодні, 19 вересня, пройшов традиційний правозахисний Марш Рівності. Йому передує ряд культурних та освітніх заходів в рамках українського ПрайдМісяця.

Як повідомляв кореспондент "Сьогодні", правоохоронці оточили і перекрили вулиці, по яких йшла колона ЛГБТ-учасників.

Організатори раніше повідомили, що очікують на Марші близько 10 000 чоловік.

Так, зараз перекрита вулиця Володимирська, а також вулиця Льва Толстого.

Головною темою Маршу рівності стала безпека і вимоги введення в дію законодавства про злочини на грунті нетерпимості до ЛГБТ та інших груп, які вже роками страждають від насильства.

Акція ЛГБТ проходить в столиці / Фото: Сьогодні

Зокрема, вони вимагають імплементацію законопроекту №5488, який передбачає покарання за подібні кримінальні дії.

Учасники розмальовують один одного / Фото: Сьогодні

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"Ми втомилися чекати змін і терпіти систематичні залякування, тиск, зриви мирних заходів, напад на активістів і активісток, ЛГБТ + спільнота і людей, які просто хочуть бути собою. Ми вимагаємо змін тут і зараз, адже хочемо жити вільно у своїй країні, щоб розвивати вільне суспільство і працювати на його благо без остраху за свою ідентичність", – розповів директор ГО "КиївПрайд" Ленні Емсон.

Поліція оточила маршрут, по якому пройде колона / Фото: Сьогодні

На марші частина учасників залізли на орендовану фуру: пускають мильні бульбашки і танцюють.

Учасники залізли на фуру / Фото: Сьогодні

Вишикувалися на перетині Володимирської та Богдана Хмельницького в бік університету. Багато з плакатами на захист прав ЛГБТ. Кричать: "Ми їм сьогодні покажемо!".

На акцію прийшли навіть з дітьми / Фото: Сьогодні

Учасники вигукують: "Все буде прайд. Київ – прайд, Харків – прайд, Одеса – прайд, Кривбас – прайд".

Під час маршу розгорнули прапор ЛГБТ / Фото: Сьогодні

Денисова закликала правоохоронців забезпечити дотримання громадського порядку

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова закликає київську владу і правоохоронні органи забезпечити контроль за дотриманням громадського порядку під час проведення Маршу Рівності в неділю.



"Сьогодні в Києві відбудеться Марш рівності – мирна хода на підтримку прав ЛГБТ +. Конституція України проголосила всіх людей рівними у своїх правах від народження, незалежно від будь-яких ознак, включаючи сексуальну орієнтацію і гендерну ідентичність", – написала вона в соціальній мережі Facebook.

Раніше ми повідомляли, що в Харкові пройшло ЛГБТ-весілля.

Також нагадаємо, зараз у багатьох містах України проходять ЛГБТ-марші. Однак мало де акції проходять без зіткнень противників "Маршу рівності" з поліцією. Наприклад, в Одесі в кінці серпня все закінчилося затриманням 61 людини і порушенням кримінальних справ, оскільки в зіткненнях постраждали 29 правоохоронців.