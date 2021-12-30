У Києві сталася пожежа у квартирі: кого врятувати (фото)

У Києві погасили пожежу у будинку / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві сталася пожежа у 9-поверховому житловому будинку на вул. Кондратюка, 4а, що в Оболонському районі столиці.

Про це пише прес-служба ДСНС.

Реклама

Подробиці інциденту

30 грудня о 09:47 надійшло повідомлення про пожежу. На місце події прибули пожежники найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Пожежа сталась в одній із квартир на 2-му поверсі.

Кого врятували

Під час гасіння пожежі бійці врятували жінку з помешкання, де сталася пожежа. Вогнеборці вивели її на свіже повітря по сходовій клітці та передали бригаді швидкої допомоги. Також у ході ліквідації пожежі з квартири врятували собаку.

Реклама

Коли загасили

Займання ліквідували о 10.41. На місці було задіяно 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 15 людей особового складу.

Причину пожежі встановлюють. Жертв та постраждалих немає.

Реклама

Раніше ми писали: