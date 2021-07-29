Саморобна бомба: в Україні за день сталося два вибухи в почтоматах (фото)

Пошкоджений почтомат в ТЦ на Оболоні. Фото: колаж "Сегодня"
Сьогодні вранці, 29 липня, в приміщенні одного з торгових центрів стався вибух поштомата. На місце виїхали вибухотехніки та слідчо-оперативна група.
Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіціі Києва.
В одному зі скринь поштомата здетонував саморобний пристрій на основі піротехнічних виробів.
Уламки після вибуху. Фото: Нацполіція
"Поліцейські проводять на місці всі необхідні першочергові слідчі дії. В результаті інциденту ніхто не постраждав", – пишуть у повідомленні.
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Подія зареєстрована в Оболонському районному відділі поліції. Після завершення перевірки їй буде дана правова кваліфікація.
Місце події. Фото: Нацполіція
Крім того, одеські правоохоронці розслідують обставини пошкодження майна в поштовому відділенні на Миколаївській дорозі.
"У ході обстеження об'єкта вибухотехніки встановили, що в одному з ящиків поштомата спрацював саморобний пристрій, який складався з електротаймера, акумуляторної батареї, петарди, паперу і поліетилену", – говорять в поліції Одеської області.
Знищена ячейка в Одесі. Фото: Нацполіція
Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.
Раніше ми писали, що потужний вибух прогримів в порту Дубая (ОАЕ). Тоді повідомлялося, що вибух стався на судні, що стоїть на якорі біля порту Джебель-Алі.
Також ми писали, що після вибуху на заводі "Рівнеазот" в атмосферу потрапили небезпечні хімікати.
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