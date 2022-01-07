У Києві зникла 15-річна дівчинка – прикмети

Дівчина пішла з дому ще вчора / Фото: Колаж: Сьогодні
У Києві неповнолітня пішла вчора з дому та не повернулася. Поліцейські розшукують дитину.
Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції Києва в Facebook.
До поліції звернулася місцева мешканка з повідомленням про те, що її неповнолітня онука, Лисенко Тетяна Анатоліївна, 2006 року народження, пішла з дому на вулиці Наталії Ужвій та не повернулася.
Прикмети зниклої
- на вигляд 15-18 років,
- зріст 160 см,
- худорлявої статури,
- довге темне волосся,
- сірі очі.
Була одягнена у чорну куртку, білі штани з чорними лампасами, коричневі кросівки.
Відкрили виробництво
За фактом події слідчим відкрито кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство з додатковою кваліфікацією "безвісно відсутнє".
Як пізніше стало відомо, дитину знайдено. Будь-яких протиправних дій стосовно неї не відбувалося. Наразі працівники ювенальної превенції з'ясовують мотиви такої поведінки неповнолітньої.