У Києві "розквітне" легендарна марка з "російським кораблем" (фото)

Копія марки з "російським кораблем" з'явиться на Лівобережній / Фото: Колаж: Сьогодні

Біля станції метро "Лівобережна" працівники "Київзеленбуду" почали створювати незвичну клумбу. Тут з'явиться копія легендарної марки "Російський військовий корабель, йди…". Як повідомили кореспонденту "Сьогодні", пасажири метрополітену зможуть її побачити з вікна вагона, а всі охочі підійти ближче та сфотографуватися.

Співробітники комунального підприємства за утриманням зелених насаджень Дніпровського району вже розпочали розбивку панно. Марку відтворять на площі 13,8 на 4,5 метри.

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Ідея належить Євгену Ковшуну, директору комунального підприємства із утримання зелених насаджень Дніпровського району. Створенням незвичайної клумби у вигляді марки хочуть підняти бойовий дух українських бійців та жителів столиці.

"Ми погодили нашу клумбу з власником марки та художником, щоб не було проблем. Клумба з квітів максимально точно нагадуватиме марку. Робота вже ведеться, робітники почали висаджувати квіти. На клумбу витратимо від 20 до 30 тисяч кольорів. Клумбу робитимемо повністю з квітів, навіть силует солдата буде з квітів. Скажу більше, на відкриття клумби ми плануємо запросити українського бійця, який сказав ту саму фразу, яка вже стала легендарною для кожного українця", – розповідає сайту "Сьогодні" Євген Ковшун.

Співробітники "Київзеленбуд" вже розпочали роботу / Фото: "Сегодня"

Закінчити незвичну клумбу обіцяють за два тижні.

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"Клумба у вигляді марки – подарунок для кожного нашого воїна. Кожну людину, яка любить і вірить в Україну, робить все для перемоги", – додає Ковшун.

Тисячі доларів за марку на ebay

На міжнародному торговому майданчику ebay українську поштову марку з відомою на весь світ фразою "Російський військовий корабель, йди нах*й" продають за ціною від 40 до 2000 доларів. Проте в "Укрпошті" придбати її можна за 23 грн, відстоявши, щоправда, довгу чергу.

Як повідомляла раніше "Укрпошта", загалом, випустили 1 млн таких марок, більше половини з них уже продано. Проте, щоб зберегти цінність товару, додатковий тираж не планується.

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