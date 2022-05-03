У Києві поширюється важка хвороба: симптоми

/ Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві фіксують випадки захворювання на ботулізм — про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

У лікарні наразі перебувають два пацієнти з цією важкою хворобою.

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Причиною захворювання найчастіше є вживання продуктів домашнього консервування: м’яса, риби, інколи овочів, а найчастіше – продуктів в’ялених чи копчених у домашніх умовах.

Серед первинних симптомів ботулізму: спрага, сухість слизових оболонок, відчуття "грудки" в горлі. Згодом додається сильний головний біль, запаморочення, безсоння, підвищення температури тіла. Для успішного лікування вкрай важливе вчасне звернення до лікаря.

У КМДА закликали киян дотримуватися правил приготування їжі, не вживати її зіпсованою та не купувати у сумнівних продавців.

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Грішать на рибу

"За останній тиждень у Києві зафіксовано два випадки захворювання на ботулізм у тяжкій формі. Вони не пов'язані між собою, але зафіксовані у Деснянському районі столиці. Постраждалі пов'язують своє захворювання із вживанням риби, яку приготували самостійно. Рибу люди зловили на річці Десна", – розповів сайту "Сьогодні" головний санітарний лікар Києва Сергій Чумак.

За його словами, чоловіка та жінку госпіталізували до лікарні з важкою формою ботулізму.

"Захворіла жінка 1957 року народження. Чоловік – 1952 року народження. Він вживав рибу разом зі своїм сином, але син не захворів. А жінка їла приготовлену рибу разом із донькою та невісткою — вони не захворіли. Медики борються за їхні життя", — додає Сергій Чумак.

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