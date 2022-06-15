У Києві викрили фармкомпанію, яка спонсорувала "ДНРівців" (фото)

СБУ викрила зловмисників у столиці України, які співпрацювали з "ДНР". Фото: колаж "Сьогодні"

Служба безпеки України викрила столичну фармкомпанію на фінансуванні бойовиків "ДНР через аптечний бізнес у Донецьку. Так, під час контррозвідувальної операції у Києві заблокували діяльність комерційної структури, яка перерахувала до "бюджету" так званої "республіки" майже 8 млн гривень.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

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Гроші надходили до окупаційної адміністрації у вигляді сплати "податків" від мережі аптек, які працюють на території ОРДЛО.

Одержані кошти терористи використовували для матеріально-технічного забезпечення угруповань, які беруть участь у повномасштабній агресії РФ проти України.

Як з'ясувалося, до протиправної діяльності причетні двоє керівників київського підприємства, які володіли понад 50 аптеками у тимчасово окупованому Донецьку. Вони здійснили "перереєстрацію" торговельних точок, щоб вести незаконний бізнес.

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У столичному офісі ділків правоохоронці виявили докази фінансово-господарської діяльності у так званій "ДНР".

Наразі обом організаторам схеми повідомлено про підозру.

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У Києві викрили зловмисників Фото: СБУ

Хто ще допомагав окупантам

У Київській області повідомили про підозру двом колаборантам, які постачали окупантів житлом, їжею та допомагали орієнтуватися на місцевості. Підозрювані постачали їх продуктами харчування та надавали інформацію про місцевих жителів. Використовуючи ці дані, окупанти грабували будинки людей.

39-річний уродженець м. Чорнобиля під час окупації смт Димер Вишгородського району добровільно погодився співпрацювати з окупаційними військами РФ.

Колишньому народному депутату України від Партії регіонів Євгену Балицькому було оголошено про підозру за статтею Кримінального кодексу "колабораційна діяльність".

У Харківській області затримано колаборанта Євгена Брюханова, який погодився допомагати російським окупантам в Ізюмі.

Раніше ми розповідали, що СБУ викрила IT-компанію з Києва, яка працювала з окупантами в ОРДЛО. Компанія розробила їм програмне забезпечення для "збирання комунальних платежів", також вони займалися його техпідтримкою.