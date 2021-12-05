У Києві дитина застрягла на п'ятиметровій висоті

У мотузковому парку столиці сталося НП / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві відпочинок у мотузковому парку для сім'ї закінчився викликом патрульних. Дитина заплуталася на великій висоті.

Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції Києва у Facebook.

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Сьогодні вдень по допомогу поліції звернулася мати. Жінка пояснила, що відпочивала з дітьми у мотузковому парку. Все було добре, поки її 8-річний син не застряг на висоті у сітці з мотузок.

"Патрульні Ілля Куракса та Євгеній Мартиненко негайно прибули на місце і побачили, як на висоті п'яти метрів застряг хлопчик. Дитину намагалися зняти працівники канатної дороги, але у них нічого не вийшло. Хлопчик видавався дуже знесиленим, але тримався мужньо", – пишуть у повідомленні.

Від медичної допомоги мати відмовилась / Фото: Патрульная полиция Киева

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Копи піднялися канатною драбини до стримувальної сітки, де застряг хлопчик, розплутали його і зняли, після чого передали сім'ї. Мати від медичної допомоги відмовилася.

На Дніпропетровщині дитина випала з 4-го поверху

У селі Мала Костромка Дніпропетровської області дев'ятирічний хлопчик випав із четвертого поверху недобудованого будинку. Хлопчик має численні травми.

Інцидент стався близько 19:22. Дитину доправили до реанімаційного відділення Криворізької міської лікарні № 8. У неї діагностували кататравму, закритий перелом гомілки, перелом хребта поки що не підтверджений. Хлопчик у тяжкому стані.

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