У Києві різко зміниться погода – прогноз від синоптика (карта)

Погода в Києві на 4 січня / Колаж "Сьогодні"

Завтра, 4 січня, у Києві буде домінувати волога погода. Прогнозуються опади, але ближче до вечора.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

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Вітер у столиці буде південно-західним, поривчастим, а іноді сильним. Температура повітря вночі коливатиметься від +1 до +3 градусів, а ось вдень варто очікувати від 4 до 6 градусів тепла.

Погода в Україні на 4 січня. Фото: Наталки Діденко

Якою в Україні буде зима

Якщо розглянути по сезонам, січень очікується контрастним за температурою. Початок місяця похмурий, теплий, малосніжний, а ось друга половина морозна і зі снігопадами.

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Лютий холодний, сніжний із сильними морозами у другій половині. У середині місяця снігові бурани, а наприкінці тріскучі морози, сніг. Під кінець – потепління та мокрий сніг.

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