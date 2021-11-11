У Києві школярі можуть повернутися за парти: Кличко назвав умову

В Україні школи починають працювати у колишньому режимі. Фото: колаж "Сьогодні"

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що у разі зменшення кількості хворих на коронавірус у Києві, 1-4 класи зможуть повернутися за парти.

Про це міський голова повідомив у прямому ефірі "України 24".

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Подробиці

Як розповів Кличко, зараз від батьків надходить безліч звернень, щоб їхні діти виходили до школи. Але, за словами мера, влада дбає про здоров'я школярів.

"Зараз хворіє велика кількість школярів, вчителів, групи у дитсадках закриті. На сьогодні, якщо не зменшиться кількість хворих у Києві, то ми не зможемо відкрити школи. Якщо цифра зменшиться, то 1-4 класи вийдуть до школи", – наголосив Кличко.

Як в Україні навчаються школярі. Фото: колаж "Сьогодні"

В одній області України школярі повернуться за парти

З 15 листопада у Чернівецькій області відновлюють роботу навчальні заклади та одночасно діють усі інші обмежувальні заходи.

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До речі, зараз регіон знаходиться в "помаранчевій" зоні карантину.

З 24 жовтня у Чернівецькій області відвідування громадського харчування, спортивних, культурних, розважальних та інших закладів, а також користування громадським транспортом можливе лише за наявності COVID-сертифікату, або ПЛР-тесту чи експрес-тесту, що діє 72 години.

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