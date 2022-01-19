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У Києві знову буде потепління: коли чекати на "плюс"

Валентина Шаповал
19 січня, 18:00
Увечері небо у столиці буде вкрите хмарами. Також у місті варто очікувати сніг

Синоптики попереджають пішоходів про ожеледицю/Колаж "Сьогодні"

Погода у Києві завтра, 20 січня, вдень буде сонячною та теплою, а ось увечері у місті варто очікувати хмари та мокрий сніг. Також синоптики попереджають водіїв та пішоходів про ожеледицю на дорогах. Максимум температура повітря завтра у місті підніметься до 2 градусів тепла.

Про це повідомляє gismeteo.

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Вночі у місті стовпчики термометрів опустяться до 2 градусів морозу. Вдень буде тепліше. Температура повітря прогріється до 2 градусів тепла. Також синоптики прогнозують південний вітер, а його пориви сягатимуть 10 м/с.

Погода у Києві на 20 січня. Скрін: gismeteo.

Рекомендації для пішоходів під час ожеледиці:

  • Не поспішайте, не соромтеся "шльопати" ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги.
  • Вибирайте взуття на підошві з мікропористої або іншої м'якої основи без підборів.
  • Під час ходьби центр ваги тіла спрямовуйте вперед.
  • Спускаючись або піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов'язково ставте на сходинку обидві ноги.
  • Обходьте металеві кришки люків.
  • Будьте уважні на тротуарі – автомобіль чи автобус може занести та не вдасться вчасно загальмувати.
  • Переходьте вулицю лише на зелене світло, а краще через підземні переходи.
  • Попросіть своїх бабусь та дідусів залишитися в цей період вдома.

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