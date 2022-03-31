У Києві знову почнуть продавати алкоголь – дата

У столиці знову можна купити алкоголь / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві з 1 квітня буде скасовано заборону на продаж алкоголю у магазинах та установах сфери обслуговування.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

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"Місто прийняло рішення, що з першого квітня у столиці буде скасовано заборону торгівлі алкогольними напоями. Продаж алкоголю можна буде здійснювати з 11:00 до 16:00 у магазинах та у закладах сфери обслуговування", – розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Чим замінити алкоголь, щоб розслабитись?

Алкоголь разом з ліками, алкогольна інтоксикація та отруєння неякісним спиртним – привід потрапити до лікарні, які зараз і так перевантажені. Навіть якщо у вас залишилися запаси алкоголю до введення в дію заборони його продажу, відмовтеся від вживання спиртного.

Замініть розпивання алкоголю медитацією, дихальними та антистрес-вправами або гарним і якісним сном (якщо не спите – зверніться до лікарів онлайн, вони підкажуть, які препарати можна використовувати). Це буде ефективніше і допоможе зберегти життя, якщо раптом станеться екстрена ситуація. Під час воєнних дій дуже важливо залишатися тверезим і здорово мислити – це може врятувати вам життя!

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Також важливо вміти заспокоювати одне одного, читайте: "Як заспокоїти іншу людину під час війни – 5 кроків допомоги", та надавати підтримку дітям, дізнайтесь "Як уберегти психологічне здоров'я дитини під час війни – 8 ефективних порад".