В Києві знову збій в роботі громадського транспорту – чим не проїхати

Зранку затримується рух п'яти рейсів трамваїв. / Фото: Колаж: Сьогодні

Зранку 13 січня в Києві затримується рух транспорту. Деякі трамваї курсують з відхиленням від графіка.

Про це повідомили у пресслужбі Київпастрансу.

Реклама

Трамваї № 28, 35, 22а

Затримується рух трамваїв № 28, 35, 22а по вул. Магнітогорська з технічних причин. На місце направлено відповідальну службу підприємства.

Рух відновлено о 07:05, курсування з відхиленням від графіка.

Трамваї № 12, 17

Затримується рух трамваїв № 12, 17 по вул. Міська з технічних причин. На місце направлено відповідальну службу підприємства.

Реклама

Причини збоїв в роботі транспорту

Як повідомили нам у "Київпастрансі", це відбувається через щільний автомобільний трафік по місту – багато заторів і скупчень легкового транспорту. До того ж у столиці достатньо місць, де зараз триває ремонт доріг. Роботи також виготовляються на основних магістралях міста.

"Через це трапляються технічні збої у роботі громадського транспорту", – пояснили сайту "Сьогодні" у комунальному підприємстві "Київпастранс".

Там доповнили, що такі збої можливі як вранці, так і ввечері.

Причиною збою в роботі транспорту є аварії. Досить невеликої ДТП, щоб на проїжджій частині виник затор з тролейбусів.

Реклама

Раніше ми писали: