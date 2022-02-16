У Києві повідомили про мінування всього міста – подробиці

Повідомлення про мінування було анонімне / Колаж "Сьогодні"

На спецлінію надійшло анонімне повідомлення про замінування всього Києва. Фахівці проводять перевірку.

Про це повідомляють Вартові Еспресо.

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"На спецлінію надійшло анонімне повідомлення про замінування всього Києва. Фахівці проводять перевірку. Будьте уважні!" – йдеться у повідомленні.

У поліції Києва сайту "Сьогодні" підтвердили, що вранці надійшло анонімне повідомлення про мінування кількох об'єктів у столиці.

"Проводиться перевірка, на місце виїхали спецгрупи. Вся інформація перевіряється", – повідомили сайту "Сьогодні" у поліції Києва.

У поліції не підтвердили, що замінували все місто.

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Що загрожує псевдомінерам

Анонімні терористи будуть встановлені та притягнуті до відповідальності за статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 259 – наперед неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення або пошкодження об'єктів власності карається позбавленням волі на строк від 2 до 6 років, а за повторний такий дзвінок на строк від 4 до 8 років;

ч. 1 ст. 258 – терористичний акт, тобто дії, які створюють небезпеку для життя та здоров'я людей або настання інших тяжких наслідків, карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна, за повторний такий прояв – на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

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