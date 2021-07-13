У Києві температура побила 100-річний рекорд

У ніч на понеділок в місті температура не опускалася нижче 22 градусів тепла

Столицю не покидає спека. Фото: колаж "Сьогодні"

Загалом з початку року в Києві встановлено 21 температурний рекорд. Ніч на 12 липня виявилася найтеплішою за період спостережень.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

"Ніч проти понеділка в Києві виявилася теплою, адже температура не опустилася нижче 22 градусів", – йдеться у повідомленні.

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Зазначимо, що попереднє рекордне значення 21,4 градус тепла 1922 року було перевищене на 0,6 градусів.

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Як ми повідомляли, раніше сильні зливи зі штормовим вітром обрушилися на Бердянськ і розгромили міські пляжі, а на берег викинуло купу медуз. Ще на одному відео, знятому безпосередньо на пляжі, показаний справжній погром через грозу з вітром. Весь пляж затоплений, з води стирчать перевернуті пластикові шезлонги та інші знесені вітром предмети.

Тим часом полтавський телеканал достаньо оригінально підійшов до погодного блоку – його тепер ведуть напівголі хлопці.