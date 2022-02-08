У Києві труять собак: де розкидають отруту (фото)

Одна тварина загинула на Гідропарку/Фото: колаж: Київській еколого-культурний центр, Pixabay/"Сьогодні"

У Києві невідомі продовжують труїтисобак. Поки що відомо про два нових випадки.

Про це повідомляє Київський еколого-культурний центр.

Реклама

Деталі

Сьогодні в Києві на Гідропарку отруїли двох собак. Одна тварина загинула, іншу – відвези в ветеринарну клініку.

"Собаки були чиповані, спокійні, нікому не заважали, – йдеться у повідомленні. – Цей факт ще раз підтверджує, що Київ продовжує залишатися територією дикості та варварства, де безкарно знищують зелені зони, засипають озера, труять собак".

Собака, яку отруїли на гідропарку. Фото: Київський еколого-культурний центр

Що робити, якщо собака отруївся?

Подзвоніть ветеринару або, якщо це сталося вночі чи на вихідних, у будь-яку найближчу цілодобову ветеринарну клініку.

"Від початку появи перших симптомів отруєння є лише близько 30 хвилин для порятунку собаки, – кажуть зоозахисники проєкту UAnimals. — Важливо не втрачати ні хвилини: по дорозі до клініки або до моменту приїзду фахівця на місце необхідно відразу розпочати надавати чотирилапому першу допомогу".

Також існує отрута тривалої дії. Тоді смерть може наступити після кількох годин або навіть днів. Максимальний термін – 10 діб після потрапляння отрути в організм.

Реклама

"Ветеринари звертають увагу на те, що при отруєнні тварини отрутами тривалої дії яскраві симптоми проявляються тоді, коли вже мало що можна зробити", – розповідають зоозахисники.

Тому радять звертати увагу на мінімальні ознаки нездужання собаки (втрата апетиту, загальна слабкість, постійна сонливість) і одразу звертатися до ветеринара.

Читайте також