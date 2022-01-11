У Києві вдарять сильні морози: коли чекати на похолодання (карта)

Вночі температура повітря опуститься до 14 градусів морозу / Колаж "Сьогодні"

Завтра, 12 січня, киян попереджають про різкі зміни погоди. Надворі почне холодати.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

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У місті затріщить мороз. Вночі температура повітря опуститься до -14 градусів, а вдень стовпчики термометрів покажуть 12 градусів морозу.

Також на дорогах буде ожеледиця, а от істотних опадів не очікується.

"Є можливість вигуляти найтепліші речі, провітрити вовняні речі на балконах та у дворах, а також налюбуватися зимовими видами", – додала синоптик.

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Погода в Україні на 12 січня. Фото: Наталки Діденко

Погода в Україні на Старий Новий рік

На Старий Новий Рік в Україні синоптики прогнозують морози. Також варто очікувати сніг та сильний вітер.

13 січня у країні не буде. Небо до самого вечора покриє хмари, але іноді буде видно і сонце. Вітер західний, 7-12 м/с.

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14 січня на заході синоптики прогнозують від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла На сході очікується від -1 до -4 градусів.

У північних регіонах синоптики обіцяють до -1 градусів. На півдні стовпчики термометрів будуть коливатися від 0 до +3 градусів.

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