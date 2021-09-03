Засмутився, що відібрали машину: в Києві чоловік погрожував підірвати п'ятиповерхівку гранатою

На Троєщині чоловік погрожував підірвати будинок. Колаж: "Сьогодні"

У Києві в п'ятницю ввечері, 3 вересня, чоловік погрожував підірвати гранату в багатоповерхівці на Троєщині. Інцидент стався на вулиці Бальзака 26-А.

Як повідомляє OBOZREVATEL, поліція проводила спецоперацію.

Попередньо, у чоловіка, який погрожував підірвати гранату, були ознаки алкогольного сп'яніння. Він нібито засмутився, що у нього відібрали авто за водіння в нетверезому вигляді, і захотів підірвати гранату.

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Як ми писали раніше, біля міста Берислав Херсонської області в рейсовому автобусі 51-річний чоловік погрожував підірвати гранату. У цей момент в автобусі перебувало 26 пасажирів.

Чоловік, у якого були явні ознаки алкогольного сп'яніння, пояснив правоохоронцям, що хотів покурити, а водій відмовився зробити зупинку.

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