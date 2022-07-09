У Києві встановили лавочку "Мелодія", яка дивом уціліла після ракетних ударів у Харкові

У київському парку на Оболоні сьогодні з'явився новий арт-об'єкт – лавочка у вигляді нот під назвою "Мелодія". Скульптуру відкрили у рамках проекту Kiev Fashion Park у столичному парку "Наталка".

Арт-об'єкт створив відомий скульптор Дмитро Ів.

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На згадку про Мирослава Скорика

Працюючи над концепцією та створюючи ескіз, Дмитро надихався класичними музичними творами Мирослава Скорика – всесвітньо відомого українського композитора та музикознавця.

На табличці з назвою арт-об'єкта є 2 QR-коди. Відсканувавши один, ви зможете прослухати музичну композицію, яка найбільше сподобалася автору. Посилання на другий QR-код познайомить з історією арт-лавки "Мелодія".

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Пережила обстріли у Харкові

Дмитро Ів створював свій арт-об'єкт понад 3 місяці. Лавка мала бути завершена відкриттям у Києві 1 квітня 2022 року. Але війна внесла свої корективи.

"Народжена у Харкові – ця лавочка стійко пережила всі бомбардування та обстріли разом із жителями міста. У перші дні, доки я евакуював свою сім'ю, арт-об'єкт захищали мішками з піском", – розповідає Дмитро Ів.

Потім Дмитро повернувся до Харкова, де за допомогою небайдужих до мистецтва людей лавочку перемістили у безпечніше місце. І хоча тими днями вивезти її до столиці вже майже не було надії, спільним зусиллям усіх учасників проекту це вдалося зробити.

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Подаровано однією родиною

Твір сучасного паркового мистецтва виготовлено та встановлено, в рамках проекту Kiev Fashion Park, за сприянням родини Букур, яка мешкає в Оболонському районі столиці. Ідея створення належить голові сім'ї – Ігореві.

"Кілька років тому я вперше почув дивовижну музику Мирослава Скорика, яка вразила мене до сліз. Я відчув у ній душу українського народу, його сміливість та чуттєвість. Саме такі геніальні твори поєднують нас як націю і дають віру в неминучість нашої перемоги! Бажаю кожному, хто тут відпочиватиме, відчути те саме", – розповідає Ігор.

Камерний простір локації запрошує познайомитися з арт-об'єктом ближче: сісти, задуматися про щось особисте, про людські цінності та, звісно, про мир, якого так прагнуть усі українці.

Раніше ми повідомляли, що в центрі Києва встановили провокаційну інсталяцію "Zaстрелись" . Арт-об'єкт був виготовлений із металу у вигляді президента Росії Володимира Путіна, який стріляє собі в рот із пістолета. Інсталяцію Дмитра Іва тимчасово встановили у центрі Києва у травні 2022 року, але потім прибрали з центру міста.

Нещодавно в Києві з'явилася ще одна мініскульптура з проекту "Шукай!". Це легендарний Привид Києва . Бронзову мініатюру встановили на фасаді будівлі на вулиці Богдана Хмельницького, 56-а. Загалом у столиці вже встановлено 37 бронзових символів міста.