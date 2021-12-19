У Києві в аварії розбилося 4 авто – утворився великий затор

У Києві сталася аварія / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві сталася масштабна ДТП з постраждалими на Гостомельському шосе. В аварії розбито 4 машини.

Про це повідомив Telegram-канал ДТП Київ.

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Уламки розлетілися по всій дорозі. Утворився великий затор в обидві сторони (на Київ та Бучу).

Патрульні вже прибули на місце пригоди.

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Кількість потерпілих поки що уточнюють.

У Києві водій Toyota розбив 10 авто й утік

У Подільському районі Києва, на вулиці Вишгородській, 45, водій Toyota розбив десяток автомобілів, припаркованих вздовж тротуару.

ДТП сталася неподалік житлового комплексу "Парковий". Як пишуть у соцмережах, у машини порушника транзитні номери. Після скоєння аварії авто винуватця спалахнуло, а сам водій Toyota втік. Чоловік зачепив 10 автомобілів.

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На місці пригоди були медики, поліція та рятувальники.

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