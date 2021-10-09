У Києві розбився автобус з пасажирами: багато постраждалих, відео (оновлено)

У Києві автобус потрапив в ДТП / Фото: Колаж: Сьогодні
У столиці, де раніше сталася ДТП за участю відомого актора, на Броварському проспекті біля станції метро "Лісова" маршрутний автобус №322 Київ – Бровари зіткнувся з легковиком. На момент ДТП у маршрутці були пасажири, постраждали мінімум сім людей.
Про це повідомляє dtp.kiev.ua.
Зазначається, що після ДТП маршрутка відлетіла в стовп і буквально розкололася об нього.
"Звук удару було чути аж на метро "Чернігівська". У салоні їхали пасажири. Багато постраждалих", – йдеться у публікації.
Що відомо про постраждалих?
У соцмережах пишуть, що внаслідок аварії двоє осіб загинули, проте "Сьогодні" правоохоронці спростували цю інформацію – поки жертв немає. Постраждали щонайменше семеро осіб.
Як пишуть "Вартові Еспрессо", Volkswagen Passat під час ДТП зачепив ще й попутний кросовер Toyota. За їхніми даними, водій Volkswagen госпіталізований з важкими травмами. Щоб дістати його з понівеченої машини, рятувальникам довелося розрізати авто спецінструментом. Також госпіталізували декількох пасажирів автобуса, одна з пасажирок у важкому стані.
На місці зараз працюють рятувальники ДСНС, медики, поліція. Проїзд по цій ділянці ускладнений.
Найчастіші причини ДТП
- Порушення правил маневрування.
- Перевищення безпечної швидкості.
- Недотримання дистанції.
- Порушення правил проїзду перехресть.
- Управління транспортом в стані сп'яніння.