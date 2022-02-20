У Києві внаслідок масштабної пожежі повністю згорів будинок (фото)

Постраждалих внаслідок інциденту немає/Фото: Telegram-канал "dtp.kiev.ua", колаж: "Сьогодні"

У Києві сталася масштабна пожежа на Оболоні. Вогонь зруйнував житловий будинок.

Про це повідомляють в Telegram-каналі "dtp.kiev.ua".

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Деталі

Пожежа сталася на вулиці Богатирська, 42. Внаслідок інциденту повністю згорів житловий будинок. На щастя, постраждалих немає. Рятувальники загасили полум'я.

Що робити, якщо пожежа застала вас у приміщенні?

Якщо ви прокинулись від шуму пожежі й запаху диму, не сідайте на ліжку, а скотіться з нього на підлогу й поповзом дістаньтеся дверей, але не відчиняйте їх відразу;

обережно доторкніться до дверей тильною стороною долоні. Якщо двері не гарячі, то обережно відчиніть їх та швидко виходьте, а якщо двері гарячі – не відчиняйте, дим та полум'я не дозволять вам вийти;

щільно закрийте двері, а всі щілини й отвори заткніть будь-якою тканиною, щоб уникнути подальшого проникнення диму, та повертайтесь поповзом вглиб приміщення;

присядьте, глибоко вдихніть повітря, відчиніть чи розбийте вікно, висуньтеся та кричіть "Допоможіть, пожежа!";

якщо ви вибрались через двері, зачиніть їх і поповзом пересувайтесь до виходу з приміщення, обов'язково зачиніть за собою всі двері;

якщо ви у висотному будинку, не біжіть вниз крізь вогонь, а користуйтеся можливістю врятуватися на даху будівлі, скористайтеся пожежною драбиною, пам'ятайте, що під час пожежі заборонено користуватися ліфтом.

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