У Києві під час пожежі у багатоповерхівці загинув чоловік: є постраждалі, людей евакуювали

У столиці вночі горіла квартира у житловому будинку / Фото: Колаж: Сьогодні

4 лютого на вул. Електриків 30/5 у Подільському районі столиці сталася пожежа. Займання виникло у квартирі на 1-му поверсі 5-поверхового житлового будинку.

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС Києва в Facebook.

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Рятувальники евакуювали 8 мешканців із суміжних квартир та квартир, що розташовані вище.

"Під час гасіння пожежі у квартирі, в якій сталося загоряння, було виявлено тіло людини. Також постраждав чоловік, який був переданий бригаді швидкої допомоги. О 23:30 пожежники локалізували пожежу на площі 40 кв. м та о 23:47 – ліквідували", – йдеться у повідомленні.

Пожежа поширилася на 40 квадратних метрів / Фото: ГСЧС

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На місці події було задіяно 5 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 18 осіб особового складу.

Рятувальники евакуювали 8 мешканців / Фото: ГСЧС

На Чернігівщині в пожежі загинула жінка з онуками

На Чернігівщині, недалеко від Ніжина, сталася масштабна пожежа у приватному будинку. У ньому загинули жінка та троє дітей.

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"Попередньо відомо, що загинули жінка та троє її онуків. Йдеться про дітей, яким 3 та 4 роки", – повідомив новинам "Сьогодні" спікер рятувальників Чернігівської області Олександр Івченко.

Попередньою причиною називають можливі неполадки в електромережі чи новому холодильнику.

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