У Києві військкомати полюють на призовників-уклоністів? Ми перевірили чутки

Військовий комісаріат влаштував полювання на призовників-ухильників/Фото: колаж: "Сьогодні"
У Києві розпочали вилов призовників-ухильників — влаштували рейд хостелами. Деякі чоловіки змушені були тікати.
Про це повідомляє "Сьогодні".
Деталі
У Києві було помічено представників військового комісаріату, які робили обхід для пошуку строковиків, що ухиляються від служби в армії. За нашою інформацією, рейд розпочали з хостелів, де не за пропискою живе багато з військовозобов'язаних.
"Лупили у двері так, що мало не відвалилися. На поверх вище чув, як хлопця потягли сходами з квартири-хостелу житлового будинку", — каже один із тих, хто проживає в хостелі.
Люди були змушені тікати.
"Ми двері не відчинили, але мої хлопці повистрибували з другого поверху через балкон", — сказала одна з консьєржок такого хостелу.
Також чоловікам почали надходити повістки.
Що кажуть у Міноборони?
У Міністерстві оборони розповіли, що призов лише розпочався. Зараз у комісаріатах немає проблем із прибуттям резервістів. Про це сьогодні на брифінгу говорив військовий комісар Києва.
Загроза вторгнення
- У Міноборони України припускають, що посилена воєнна ескалація може розпочатися найближчими днями.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Росія не зможе перемогти Україну грубою силою і буде вдаватися до інших методів. Наприклад, використовуватиме провокації, сіятиме паніку, руйнуватиме економіку нашої держави.
- Президент США Джо Байден попередив Україну, що Російська Федерація готова розпочати вторгнення протягом найближчих днів. Він зазначив, що армія РФ може напасти, зокрема, і на Київ.
- Представник Сполучених Штатів Америки при ОБСЄ Майкл Карпентер озвучив дані про те, що Російська Федерація могла збільшити кількість військ навколо України до 169-190 тисяч осіб.
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав незалежність так званих "ЛДНР". Після цього Путін доручив Міністерству оборони РФ забезпечити "підтримання миру" в окупованих районах українського Донбасу силами регулярної армії.
- 22 лютого "депутат" так званої народної ради самопроголошеної "ДНР" Владислав Бердичевський заявив, що військові Росії вже перетнули кордон "ДНР" та "ЛНР".