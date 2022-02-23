У Києві військкомати полюють на призовників-уклоністів? Ми перевірили чутки

Військовий комісаріат влаштував полювання на призовників-ухильників/Фото: колаж: "Сьогодні"

У Києві розпочали вилов призовників-ухильників — влаштували рейд хостелами. Деякі чоловіки змушені були тікати.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Деталі

У Києві було помічено представників військового комісаріату, які робили обхід для пошуку строковиків, що ухиляються від служби в армії. За нашою інформацією, рейд розпочали з хостелів, де не за пропискою живе багато з військовозобов'язаних.

"Лупили у двері так, що мало не відвалилися. На поверх вище чув, як хлопця потягли сходами з квартири-хостелу житлового будинку", — каже один із тих, хто проживає в хостелі.

Люди були змушені тікати.

"Ми двері не відчинили, але мої хлопці повистрибували з другого поверху через балкон", — сказала одна з консьєржок такого хостелу.

Також чоловікам почали надходити повістки.

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Що кажуть у Міноборони?

У Міністерстві оборони розповіли, що призов лише розпочався. Зараз у комісаріатах немає проблем із прибуттям резервістів. Про це сьогодні на брифінгу говорив військовий комісар Києва.

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