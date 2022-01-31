У Києві відкрили костел Святого Миколая після пожежі. Що змінилося – репортаж (фото)

У Києві майже відреставрували костел Святого Миколая / Фото: Колаж: Сьогодні
У Києві закінчили підготовку до реставрації костелу Святого Миколая, який сильно постраждав від пожежі. Сьогодні, 31 січня, туди прийшла з перевіркою місцева влада. Костел уже відчинили для відвідувачів.
Журналісти "Сьогодні" приїхали до костелу і дізналися, що змінилося.
Як відомо, на підготовку до реставрації костелу витратили 21 704 389 гривень. Роботи планували закінчити ще до 31 грудня 2021 року, але не встигли.
Хоча протиаварійні роботи закінчили, територію костелу все ще огороджено. Там стоїть табличка, що це небезпечна зона.
Усередині костелу ще багато роботи. Більшість стін обгоріла.
Через вогонь ліпнина на стіні почорніла, поверхню явно треба фарбувати заново.
На стелі розтягли сітку з тентом. Ймовірно, це для безпеки – якщо щось падатиме, то на сітку, а не на людину.
Що вже зробили у костелі:
- провели експертизу та з'ясували, як пожежа вплинула на всі конструкції будівлі;
- уклали договір з підрядником про виконання протиаварійних робіт;
- встановили нові тимчасові віконні конструкції;
- максимально очистили стіни від сажі;
- встановили тимчасову підлогу, яку будуть використовувати і надалі під час реставрації;
- розробили заново та відновили систему опалення;
- змонтували нове освітлення;
- прибрали небезпечні елементи;
- прибрали сміття та повністю відновили функціональність костелу.
Пожежа у костелі
- Пожежа у костелі Святого Миколая спалахнула увечері 3 вересня. Зайнялася друга (задня) частина будівлі. Хоча осередок займання був між першим і другим поверхами, полум'я швидко перекинулося на покрівлю будівлі. Його вдалося загасити о 22:41.
- Від вогню постраждали внутрішнє оздоблення костелу та орган. Частина ліпнини та вітражів збереглися, проте вони у поганому стані.
Храм у неоготичному стилі збудовано в 1899-1909 роках за проєктом київського архітектора Владислава Городецького.
Костел Святого Миколая поділили між собою Національний будинок органної та камерної музики України як приміщення для концертів та парафія Святого Миколая Римсько-католицької церкви в Україні, яка проводить у приміщенні богослужіння для релігійної громади.
Київська влада відмовлялася передати приміщення Римсько-католицькій церкви повністю до вирішення питання про нове розміщення Органної зали. Приміщення костелу (станом на кінець 2009 року) перебуває в аварійному стані.