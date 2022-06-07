У Києві відновили роботу ще кілька маршрутів – які саме

У Києві на дорогу виїдуть нові маршрути. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві відновив роботу автобусний маршрут №10. Він курсує від станції метро "Лісова" до селища Рибне. Крім того, завтра, 8 червня, відновлює роботу маршрут №19 від станції метро "Васильківська" до вулиці Ізюмської.

Про це повідомили у пресслужбі КМДА.

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Загалом у місті курсують:

144 автобуси на 64-х маршрутах

88 трамваїв на 18-ти маршрутах

108 тролейбусів на 29-ти маршрутах

Також 631 автобус приватних перевізників працює на 93-х маршрутах.

Через мостові переходи курсують 18 автобусних маршрутів, на яких працює 134 одиниці, та 3 тролейбусних маршрути, на яких працює 15 одиниць.

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Весь перелік актуальних маршрутів можна переглянути за посиланням.

У Київраді заговорили про подорожчання вартості проїзду в транспорті

На засіданні постійної комісії Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку порушили питання підвищення тарифів на проїзд у міському транспорті. Поки що воно лише поставлено на обговорення.

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook Алла Шлапак, депутат Київради, член постійної комісії Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

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"Все більше мешканців м. Києва повернулися до своїх домівок і користуються громадським транспортом. Щоденно до приймальні надходять дзвінки з проханням відновити рух тих чи інших маршрутних автобусів, які наразі зупинені. Це все без сумніву є важливим. Але є не досить приємна сторона, що стосується вартості проїзду. На сьогодні наявна вартість є економічно необґрунтованою! Комунальні підприємства працюють зараз на збиток. Тож необхідно прийняти рішення: або підняти вартість проїзду, або ж розглянути можливість надання дотацій", – йдеться у повідомленні Алли Шлапак.

У КМДА поки що можливе подорожчання не коментують. Перед 16 травня, коли повертали плату за проїзд, у КМДА запевняли, що питання подорожчання вартості проїзду не обговорювали. Хоча й визнавали, що транспортникам Києва живеться важко в умовах війни.

Столичний транспорт