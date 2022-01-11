У Києві спалахнула велика пожежа на Виноградарі (фото, відео)

У Києві сталася пожежа на вул. Світлицького, 35. Як повідомили у ГУ ДСНС "Сьогодні", тут спалахнув металевий ангар розміром 15 на 20 метрів.

"Ангар прибудований до двоповерхової будівлі, де розташований кондитерський цех. Існує загроза розповсюдження вогню на кондитерський цех. Пожежі присвоєно підвищений ранг небезпеки", – повідомили у ДСНС Києва.

Ліквідація спалаху продовжується.

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Пожежу продовжують гасити / Фото: ГСЧС

На місці задіяно 8 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 36 пожежників.

"За попередніми даними, жертв та постраждалих немає", – додали в службі.

Рятувальникам було важко доїхати до місця пожежі через пробки / Фото: ГСЧС

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Пожежі в Україні

За даними ДСНС, в Україні лише за останню добу, 10 січня, сталося 107 пожеж, семеро чоловік померли у вогні. За 10 днів у країні сталося 1118 загорянь, 69 чоловік загинуло, 42 постраждали.

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