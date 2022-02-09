У Києві спалахнула пожежа у багатоповерхівці – є загибла (фото)

У столиці спалахнула квартира. Фото: колаж "Сьогодні"
Вранці у середу, 9 лютого, в Оболонському районі Києва загорілася квартира у шістнадцятиповерховому будинку. Внаслідок пожежі загинула одна особа.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.
Подробиці трагедії
До ДСНС о 04:43 надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Маршала Тимошенка, 1-Г. На місце події одразу ж прибули рятувальники.
Як з'ясувалося, спалах відбувся в одній з квартир на сьомому поверсі 16-поверхового житлового будинку.
Рятувальники вивели на безпечну відстань десять осіб. До того ж, вони виявили у квартирі тіло чоловіка 1938 року народження. Він без ознак життя перебував у ванній кімнаті.
Наразі причина пожежі й обставини встановлюються.
Місце, де сталася пожежа у столиці. Фото: ДСНС України
Батько та двоє дітей згоріли живцем: на Донеччині спалахнула пожежа в будинку
На Донеччині спалахнула пожежа в будинку. Внаслідок інциденту загинув чоловік та двоє дітей.
Вогонь спалахнув у будинку міста Покровськ. Живцем згоріли чоловік та двоє малолітніх дітей. Загиблій дівчинці було лише 2 роки, а хлопчику — 12. Вижила у пожежі їхня мати. Вона з обпаленим обличчям та руками у лікарні. Вигоріло все вщент. За попередніми даними, пожежа сталася через порушення правил експлуатації пічного опалення.
Що робити, якщо пожежа застала вас у приміщенні?
- Якщо ви прокинулися від шуму пожежі і запаху диму, не сідайте на ліжко, а скотіться з нього на підлогу і повзком пробирайтеся до дверей, але не відчиняйте їх одразу;
- обережно доторкніться до дверей тильною стороною долоні. Якщо двері не гарячі, то обережно відчиніть їх і швидко виходьте, а якщо двері гарячі – не відчиняйте, дим і полум'я не дадуть вам вийти;
- щільно зачиніть двері, а всі щілини й отвори заткніть будь-якою тканиною, щоб уникнути подальшого проникнення диму, та повертайтеся повзком у глибину приміщення;
- присядьте, глибоко вдихніть, розкрийте чи розбийте вікно, висуньтесь і кричіть "Допоможіть, пожежа!";
- якщо ви вибралися через двері, закрийте їх і повзком пересувайтеся до виходу з приміщення, обов'язково зачиніть за собою всі двері;
- якщо ви перебуваєте у висотному будинку, не біжіть вниз крізь полум'я, а користуйтеся можливістю врятуватися на даху будівлі, використовуйте пожежну драбину, пам'ятайте, що під час пожежі заборонено користуватися ліфтом.