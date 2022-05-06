У Києві спалахнула пожежа в готелі – рятувальники евакуювали майже 100 осіб (фото)

У Києві трапилася масштабна пожежа. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві вранці 6 травня сталася пожежа у Голосіївському районі. Під час ліквідації вогню врятували 5 осіб та ще 98 евакуювали. На щастя, обійшлося без жертв.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

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Як стало відомо, горіли другий та третій поверхи 4-поверхової будівлі. Вогонь перейшов на дах і на перший поверх. За даними джерел "УП", у 4-поверхівці знаходився готель. Рятувальники негайно приступили до гасіння пожежі та евакуації людей.

О 6:45 пожежу локалізовано на площі 2000 кв. м та о 7:29 – ліквідовано.

Завдяки працівникам ДСНС було врятовано 4 будівлі та недобудований поруч розташований корпус.

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На місці було задіяно 15 одиниць пожежної техніки та 80 чоловік особового складу ДСНС.

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У Києві сталася пожежа 6 травня. Фото: ДСНС України

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