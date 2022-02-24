У Києві ввели комендантську годину – Кличко

Через агресію РФ у Києві ввели комендантську годину / Фото: Колаж: Сьогодні
У Києві запровадили комендантську годину. Це був вимушений крок, але у нинішніх умовах військової агресії та військового стану необхідний для безпеки жителів столиці.
Про це написав мер Києва Віталій Кличко у Telegram.
"Київ відсьогодні запроваджує комендантську годину. Діятиме вона з 22:00 до 7:00. Це – вимушений крок, але в нинішніх умовах військової агресії та воєнного стану, необхідний задля безпеки мешканців столиці.
Громадський транспорт під час коменданської години працювати не буде", – написав Кличко.
При цьому станції метрополітену будуть доступні у вигляді укриття в цілодобовому режимі.
"Прохання до всіх киян вчасно повертатися додому. За крайньої потреби пересування містом під час комендантської години, зокрема, працівникам змін підприємств критичної інфраструктури, обов’язково потрібно мати при собі документи, що посвідчують особу", – додав Кличко.
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