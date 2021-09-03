У Києві введуть локдаун? Ми перевірили чутки (оновлено)

Ситуація з коронавірусом в країні погіршується. Фото: колаж "Сьогодні"

Сьогодні в ЗМІ з'явилася інформація, що Київ готується до введення жорстких обмежень з 15 вересня. Обмежувальні заходи стосуватимуться нібито як роботи приватного сектору надання послуг: кафе, ресторанів, салонів краси та інших закладів, так і системи громадського транспорту, в тому числі і метрополітену, користування яким буде обмежене через систему "Київ Цифровий".

Про це повідомляє УНН з посиланням на джерело.

"Усім сказали готуватися на 15 вересня, у них є ще півтора тижні до введення, будуть стежити за динамікою росту кількості хворих на коронавірус і вже від цієї статистики будуть вирішувати, наскільки жорстким буде локдаун. Знаю, що торкнеться громадського транспорту", – повідомило джерело.

У столиці проходить процес реєстрації для отримання спецперепусток для користування громадським транспортом у період локдауна.

Що кажуть експерти

Жорсткість карантину можливо, якщо Київ увійде в "жовту" або "червону зону" карантину. Про це сайту "Сьогодні" розповів Олег Рубан, голова Держпродспоживслужби Києва.

"Якщо Київ увійде в "жовту зону", то так, можливо посилення карантину і введення всіх протиепідемічних заходів. На даний момент всі міські служби готуються до різних сценаріїв розвитку подій. Але поки Київ в "зеленій зоні" і захворюваність в місті повністю контрольована. Хоча ми спостерігаємо поступове зростання захворюваності по всіх групах населення", – розповів Олег Рубан.

За його словами, з понеділка в Києві працюватиме 10 груп по контролю протиепідеміологічного режиму.

"Вони в першу чергу будуть контролювати школи, ВНЗ, студентські гуртожитки, а також місця масового скупчення громадян. Це ті вимоги, які необхідно дотримуватися в карантин в "зеленій зоні": безпечна дистанція, носіння масок і дезінфекція рук", – додає Олег Рубан.

Він заперечує, що вже з 15 вересня можуть ввести жорсткі обмеження і запевняє, що поки обмеження на транспорті вводитися не будуть

"Це недостовірна інформація. Таке рішення може прийняти тільки наукова рада або Міністерство охорони здоров'я. Також обмеження поки не торкнулися транспорту. Вони можливі лише в тому випадку якщо місто потрапить в "червону зону", але поки таких перспектив у Києва немає", – заявляє Олег Рубан.

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар України Ігор Кузин розповів, що штам коронавірусу "Дельта" активно поширюється по території України.

Ми також писали, що в Україні вже зафіксована перша смерть від нового штаму коронавірусу "Дельта" – в Києві помер один з госпіталізованих.