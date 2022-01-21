У Києві затримується транспорт – список маршрутів

У столиці змінився рух громадського транспорту. Фото: колаж "Сьогодні"

У п'ятницю, 21 січня, у Києві знову стався збій у роботі громадського транспорту. Це сталося з технічних причин.

Про це повідомили у Київпастрансі.

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Що із транспортом?

Затримується рух трамваїв №28, 35 по вул. Закревського/Кіностудія "Фільм Ю-ЕЙ" у напрямку вул. Милославська з технічних причин.

На місце направлено відповідальну службу підприємства.

Також затримується рух трамваїв №22к, 29к, 8к на вул. Привокзальна в обидва напрями з технічних причин. На місце направлено відповідальну службу підприємства.

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Проїзд для школярів у Києві буде безкоштовним, але не для всіх

Проїзд у громадському транспорті Києва для школярів залишиться безплатним. Але для цього необхідно оформити електронну картку учня для дитини до 1 березня 2022 року.

Проєкт "Електронна карта учня" було розпочато ще 2019 року. З цього часу батьків закликають оформити новий документ, який має стати єдиним для використання у транспорті.