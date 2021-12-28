"Омікрон" дістався Києва: в якому стані хворі

У столиці виявили "Омікрон" / Фото: Колаж: Сьогодні
У Києві вже зафіксовано випадки захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Фахівці стверджують, що цей вірус має більшу контагіозність, ніж штам "Дельта".
Про це повідомляє перший заступник голови КМДА Микола Поворозник у Facebook.
За словами медиків, вакциновані пацієнти хворіють у легкій формі.
"Не забувайте про елементарні правила безпеки, які ви всі знаєте: дотримуйтеся маскового режиму, тримайте дистанцію, користуйтеся антисептиками! А якщо почуваєтеся хворими, залишайтеся вдома", – написав Микола Поворозник.
Симптоми "Омікрону"
Зазначимо, що є п'ять симптомів, які були ідентифіковані як ознаки "Омікрону":
- свербіж у горлі,
- сухий кашель,
- постійна втома,
- м'язові болі,
- іноді навіть нічна пітливість.
Але нещодавно у Національній службі охорони здоров'я Британії (NHS) вказали на ще один симптом – сонний параліч.
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- В Україні знайшли новий варіант небезпечного штаму "Дельта".
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