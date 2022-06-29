У Києві зафіксували рекордні "тропічні ночі" – що це означає

У столиці рекордна спека. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві зафіксували другу "тропічну ніч" поспіль. Температура протягом двох діб не опускається нижче 20 градусів тепла.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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"Ніч вважається "тропічною", коли температура протягом темного періоду доби не опускається нижче 20 градусів", – заявили у відомстві.

За даними спостережень Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, мінімальна температура повітря 28 червня у столиці не опустилася нижче +21,3 °С, що є повторенням попереднього рекордного значення 2016 року.

Також у відомстві підтвердили, що вже другий день поспіль у столиці фіксують найтепліші ночі за час проведення спостережень.

У МОЗ попередили про ризики через спеку

У Центрі громадського здоров'я МОЗ попередили, що особливо важко переносять спеку гіпертоніки та люди з захворюваннями серця: у них у цей період частішає серцебиття, розширюються периферичні судини, набрякають ноги, зростає ймовірність утворення тромбів.

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Також українцям порадили у спеку в жодному разі не залишати дітей одних у машині. Діти більш вразливі до теплових ударів, ніж дорослі, і їх перегрів настане у 3-5 разів швидше.

Крім того, ветеринарка Лідія Лободіна дала поради, як допомогти тваринам пережити 30-градусну спеку.