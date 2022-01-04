У Києві спалахнув яхтклуб – дим видно здалеку (відео)

У столиці масштабна пожежа у Гідропарку / Фото: Колаж: Сьогодні
У Києві сталася 4 січня пожежа на човновій станції у Гідропарку (з боку Десенки). Клуби диму видно за кілька кілометрів.
Про це повідомляє Київ Оперативний Telegram.
Що кажуть рятувальники
"На території яхтклубу "Фрегат" сталося загоряння у 2-поверховій недіючій будівлі, розміром 6х12 метрів, на площі 50 м. кв.", – розповіли "Сьогодні" у ДСНС Києва.
Причина пожежі наразі невідома.
Як стало відомо пізніше, об 11:04 рятувальники локалізували пожежу. Попередньо жертв та постраждалих немає.
До гасіння залучено 15 осіб та 3 одиниці техніки ДСНС.
Смертельна пожежа на базі відпочинку під Вінницею
На Вінниччині горіла елітна база відпочинку. Пожежа сталася о 3 годині ночі. Погасили о п'ятій ранку. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", загинула одна співробітниця комплексу, ще двоє працівників постраждали.
Пригода сталася у селі Садове Літинської територіальної громади Вінницького району.
Пожежа виникла на шостому поверсі у приміщенні готельно-ресторанного комплексу.
Працівники поліції та рятувальники евакуювали близько 60 чоловік, у тому числі 53 дитини.
З вікна будівлі викинулися троє чоловік. 19-річна дівчина загинула, а двох постраждалих госпіталізували.
Загальна площа пожежі становить 900 квадратних метрів.
Поліцією розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 ККУ (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки), за що передбачено до 8 років позбавлення волі.