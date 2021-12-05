У Києві майже встановили головну ялинку країни: як вона зараз виглядає (фото, відео)

На Софійську площу завезли гору штучних гілок, якими прикрашатимуть ялинку. / Фото: Колаж: Сьогодні

На Софійській площі у Києві активізували роботи з монтажу головної ялинки країни. Кореспондент "Сьогодні" побував на місці та побачив, що там відбувається.

Монтаж уже завершують

Сьогодні за допомогою висотного автокрана робітники встановили каркас головної ялинки. Конструкції закріпили до 100 тонної противаги металевими канатами. Коли ми були на місці йшла підготовка до встановлення останньої частини ялинки з маківкою.

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На площі вже встановили перші новорічні будиночки. Також змонтовано три входи до новорічного містечка. На площу завезли гору штучних гілок, якими прикрашатимуть головну ялинку країни.

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Коли засяє ялинка на Софійській площі

Відкриття та запалення святкових вогнів заплановане, як завжди, на 19 грудня. Як запевняють організатори новорічного свята, головну ялинку країни прикрасять новими іграшками.

Також на Софійській площі продовжується монтаж новорічної ковзанки навколо пам'ятника Богдану Хмельницькому. Він, до речі, буде безплатним для дітей. Робітники кажуть, що поки що ковзанка на початковій стадії готовності. Вони тільки зробили основу його конструкції.

Як пояснили організатори новорічного свята на Софійській площі, цього року послідовність робіт змінили.

Спочатку буде зроблено ковзанку, облаштовано новорічне містечко та в останню чергу встановлення та прикрасу головної ялинки. Робиться це, щоб гарно встановити гігантський купол із гірлянд над Софійською площею.

Якою буде ялинка

Коштує ялинка та декорації 25-27 млн гривень – їх надають спонсори та організатори.

"Не знаємо, яка буде верхівка – ангели, зірка чи щось таке. Це буде сюрприз. Обіцяю, що такої ялинки ще не було, навіть у світі такої не робили. Хоча минулого року ми увійшли до п'ятірки ялинок Європи, але зараз ми перейшли межу кількості до якості", – каже Ігор Добруцький, засновник та директор компанії "Folk Ukraine".

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