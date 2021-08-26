У Києві замінували апеляційний суд

У четвер, 26 серпня, замінували приміщення Київського апеляційного суду, який знаходиться в Солом'янському районі столиці.

Про це повідомляє пресслужба.

"Київський апеляційний суд змушений тимчасово припинити роботу для проведення правоохоронними органами необхідних дій. Наразі проводиться евакуація працівників та відвідувачів Київського апеляційного суду", – йдеться у повідомленні.

У поліції Києва нам підтвердили, що надійшло повідомлення про замінування приміщення Київського апеляційного суду.

"Невідомий повідомив про замінування будівлі суду по телефону. Зараз на місці працюють всі відповідні служби. Вибухотехніки оглядають територію. З будівлі евакуювали співробітників і відвідувачів", – повідомили сайту "Сьогодні" в поліції Києва.

Нагадаємо, що у 2020 році Київський апеляційний суд увійшов до п'ятірки найкращих в Україні. Державна судова адміністрація України дійшла висновку, що суд вчасно розглядає судові справи, ефективно використовуючи трудові та фінансові ресурси.

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