У Києві зарізали учасницю шоу "Панянка-Селянка" (фото)

З Тетяною розправилися у власній квартирі / колаж "Сьогодні"

У Києві виявили мертвою з численними ножовими пораненнями 34-річну учасницю популярного телешоу "Панянка-Селянка" Тетяну. Тіло жінки знайшли у власній квартирі, коли її чоловік викликав швидку.

Про це повідомили "Надзвичайні новини" ICTV з посиланням на поліцію.

Відомо, що загибла робила манікюр клієнткам на дому і була знаменита у своєму районі через участь в телешоу .

У вбивстві мешканки Оболонського району столиці підозрюють її 51-річного чоловіка, з яким у неї були складні стосунки.

Сусіди розповіли, що неедавно жінка напіводягнена тыкала до них зі своєї квартири від чоловіка.

Що сталося

Відомо, що у день вбивства чоловік Тетяни підійшов до перехожого на вулиці та попросив викликати швидку допомогу для дружини. По прибуттю на місце лікарі констатували смерть, а на тілі виявили забої та різані рани, у неї було перерізане горло. Після цього медики викликали поліцію.

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На місці події правоохоронці виявили також знаряддя вбивства – ніж.

Слідчі з'ясували, що напередодні Тетяна посварилася з чоловіком, і конфлікт переріс в бійку, у результаті якої чоловік завдав їй ножових поранень. Його затримали на місці злочину.

Нагадаємо, у Броварах чоловік зв'язав, побив і згвалтував свою 22-річну знайому, а потім намагався втекти.

Ми також писали, що в Одесі невідомий майже впритул розстріляв місцевого жителя. Слідчі припускають, це було замовне вбивство.

Крім того, в Київській області правоохоронці затримали чоловіка, який влаштував бійку під час відпочинку і вбив свого знайомого.