Готуються до війни? У київських магазинах стрімко розкупили гречку та цукор — оновлено

У Києві в магазині розкупили крупи / Фото: Колаж: Сьогодні
Там, де раніше лежали крупи, цукор та інша бакалія – порожні полиці! Супермаркет NOVUS біля метро "Лівобережна" вже потрапив на сторінки політиків у соцмережах. Кажуть, це ажіотаж через можливе вторгнення Путіна. Кореспонденти "Сегодня" перевірили – все саме так і є, гречка – у різних упаковках та за різною ціною – відсутня. Чи правда, що причина – у передвоєнному ажіотажі.
Факт – полиці порожні
О 20:00 20 січня у магазині справді були порожні полиці – люди розкупили гречку, вівсянку та цукор. Готуються до війни?
Так само вважає народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, судячи з його посту в Telegram. Він показав фото з порожніми прилавками, наголосивши, що люди стурбовані через загрозу російській агресії.
Що трапилося насправді?
Адміністратори супермаркету розповіли, що у них проблеми з поставками деяких продуктів. Їх немає на складі. Оскільки цукор та гречка – найходовіші товарів, їх швидко розкупили. Працівники магазину самі здивовані такою активністю покупців. Увечері у магазині було мало людей.
Що відбувається у інших магазинах?
Журналісти "Сегодня" навідалися ще в кілька супермаркетів, щоб подивитися, як там справи.
У магазині "Фора" на Подолі є всі продукти, крім рису. Гречка та цукор – у достатній кількості.
В "АТБ" у цьому ж районі прилавки з цукром, крупами та макаронами надвечір стали напівпорожніми. Проте, працівники магазину запевняють, що просто ще не встигли розкласти товар.
Тим часом у "Сільпо" всі продукти на місці. Ажіотажу на товари немає.
У "Новусі" на проспекті Григоренка сьогодні не вистачає борошна, гречки та цукру. Цукор вже підвезли, але ще не вивантажили. Також багато купують соняшникову олію, але на прилавках вона поки що є.
За словами адміністратора, що люди розбирають гречку, цукор, борошно та сіль, оскільки бояться подорожчання та роблять запаси.
Працівники "Новуса" уточнили, що вчора люди розібрали сіль, сьогодні її лише підвезли, але прилавки вже напівпорожні.
У магазині "Велмарт" у цей час полиці сповнені всіх продуктів, ажіотажу немає взагалі.
У переважній більшості правобережних магазинів круп, макаронів, сірників, солі, мила повно. Продавці кажуть, що, можливо, на лівому магазини зіткнулися з проблемами доставки.
У магазині "Велмарт" на вулиці Леся Курбаса, розкупили весь цукор і розкуповують гречку.