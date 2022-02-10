У київському магазині знайшли хом'яків у пляшці прямо на полиці з кормом (відео)

У столиці знайшли покинутих хом'яків у пляшці. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві в магазині METRO на полиці з кормом для тварин виявили пляшку з хом'яками.

Відповідний ролик опублікували в Telegram-каналі "Київ без цензури".

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На відео можна побачити, що білого та сірого хом'ячків помістили у велику зелену пляшку та залишили у METRO на Троєщині на полиці з кормом.

Але при цьому кияни не розгубилися і вже влаштували тварин у добрі руки.

"Сподіваємося, більше цих хом'яків не залишать напризволяще", – сказано в пості.

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Хом'як викликав переполох у багатоповерхівці в Одесі

В Одесі мешканці одного з будинків викликали патрульних поліцейських через хом'ячка у коробці. Про це повідомила пресслужба управління патрульної поліції в області.

Патрульні отримали виклик про підозрілий предмет, який перебуває у під'їзді будинку на вулиці Академіка Сахарова.

На місці інспектори виявили пакет, у якому була коробка та записка. Зокрема, дитячим почерком написано: "Допоможіть, будь ласка. (Не трусити, не перевертати)".

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Поліцейські почули шарудіння, що виходить із коробки, зазирнули в неї і виявили хом'ячка. У відомстві додали, що звірка забрали додому люди, які повідомили лінію "102" про підозрілий предмет.

"Заявників настільки зворушила така подія, що вони забрали вихованця собі та пообіцяли дбати про нього та оберігати", – додали правоохоронці.

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