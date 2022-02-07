У київському метро з'явився новий мурал із несподіваними персонажами (фото)

На стіні переходу намальовано масштабне графіті / Колаж "Сьогодні"

У Києві в переході між станціями "Хрещатик" та "Майдан Незалежності" створили мурал. На стінах та стелі переходу зобразили головну героїню відомої гри.

Про це повідомляє Київ. Головне. Політика

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На стінах та стелі намалювали героїню гри Horizon Forbidden West Елою під водою. Вона знаходиться в оточенні монстрів.

У переході між станціями "Хрещатик" та "Майдан Незалежності" створили мурал. Фото: Київ. Головне. Політика

У переході між станціями "Хрещатик" та "Майдан Незалежності" створили мурал. Фото: Київ. Головне. Політика

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У переході між станціями "Хрещатик" та "Майдан Незалежності" створили мурал. Фото: Київ. Головне. Політика

Докладніше про гру

Це продовження пригодницького екшену у відкритому світі Horizon Zero Dawn.

Сюжет розгортається в далекому майбутньому, де людство повернулося до первісного ладу, а господарями планети стали роботизовані тварини.

Головною героїнею Forbidden West залишиться мисливець із племені Нора – Елой. Вона вирушить на західне узбережжя колишніх США і зіткнеться там із новими роботами та загрозами. У другій частині також з'явиться можливість досліджувати підводний простір та літати на глайдері.

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